"Ще один напрямок нашої боротьби": Зеленський прокоментував нараду щодо розвитку української економіки

Учасники наради обговорили стан української економіки на другому місяці опору російським окупантам.
Президент України обговорив питання фінансування витрат держави на нараді з представниками Офісу голови держави та Кабінету міністрів.
Про це голова держави сказав у відеозверненні 2 квітня.
"Вдень провів велику нараду з економічним блоком Кабінету Міністрів та Офісу Президента. Економічний фронт – це ще один напрямок нашої боротьби за нашу державу, за наших людей", - зазначив Зеленський.
Президент розповів, які нагальні питання були обговорені за зустрічі.
"Дуже детально обговорили ситуацію з посівною, із забезпеченням українців продуктами харчування, із забезпеченням пальним, ситуацію в енергетиці, ситуацію з основними галузями держави", - сказав він.
Серед тем наради були й джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогаміжнародних партнерів України.
"Міністр фінансів доповів про стан виконання державного бюджету, деталі перемовин з партнерами про фінансову підтримку для України.
У воєнний час економічні відносини мають залишатися керованими на сто відсотків – як би складно нам всім не було. Бо це – про перспективу. Про перспективу життя для понад 40 мільйонів українців, про те, яким буде наше завтра. Учасники наради отримали чіткі завдання", - додав Зеленський.
Нагадаємо, в українців з'явилася можливість подати інформацію про зруйноване війною майно на порталі та в застосунку "Дія".
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