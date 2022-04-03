"Ще один напрямок нашої боротьби": Зеленський прокоментував нараду щодо розвитку української економіки

"Ще один напрямок нашої боротьби": Зеленський прокоментував нараду щодо розвитку української економіки

Учасники наради обговорили стан української економіки на другому місяці опору російським окупантам.

Президент України обговорив питання фінансування витрат держави на нараді з представниками Офісу голови держави та Кабінету міністрів.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 2 квітня.

"Вдень провів велику нараду з економічним блоком Кабінету Міністрів та Офісу Президента. Економічний фронт – це ще один напрямок нашої боротьби за нашу державу, за наших людей", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, які нагальні питання були обговорені за зустрічі.

"Дуже детально обговорили ситуацію з посівною, із забезпеченням українців продуктами харчування, із забезпеченням пальним, ситуацію в енергетиці, ситуацію з основними галузями держави", - сказав він.

Серед тем наради були й джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогаміжнародних партнерів України.

"Міністр фінансів доповів про стан виконання державного бюджету, деталі перемовин з партнерами про фінансову підтримку для України.

У воєнний час економічні відносини мають залишатися керованими на сто відсотків – як би складно нам всім не було. Бо це – про перспективу. Про перспективу життя для понад 40 мільйонів українців, про те, яким буде наше завтра. Учасники наради отримали чіткі завдання", - додав Зеленський.

"Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога", - звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, в українців з'явилася можливість подати інформацію про зруйноване війною майно на порталі та в застосунку "Дія".

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