Ще одна країна приєдналася до "гарантій безпеки" для України: хто у списку

Болгарія стала 16 країною, яка приєдналася до Декларації країн "Великої сімки" про гарантії безпеки для України.

Рада міністрів Болгарії в середу ухвалила рішення про приєднання країни до зусиль країн "G7" з надання довгострокової безпекової підтримки Україні.

Про це повідомляє Болгарська агенція новин з посиланням на спільну декларацію.

"Болгарія надає Україні політичну та практичну підтримку. Таким чином, безпосередньо протистоїть російській агресії. Болгарія робить свій внесок у захист свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Відповідно до цієї послідовної політики, Болгарія приєднується до Спільної декларації країн G7 на підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що спільна декларація на підтримку України була оголошена 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі від імені країн G7 - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також президентами Європейської Ради та Європейської Комісії. Згодом до неї приєдналися Бельгія, Чехія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція, і цей список продовжує зростати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болгарія надасть Україні близько 100 радянських бронетранспортерів. До нашої країни вони надійдуть вже у вересні цього року.

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