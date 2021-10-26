Ще одне опитування зафіксувало падіння рейтингу "Слуги народу": які партії підтримують українці

"Слуга народу", "ЄС", ОПЗЖ та "Батьківщина" лідирують у рейтингу політичних партій.
Якби в Україні найближчої неділі відбулися парламентські вибори, то до Верховної Ради потрапили б чотири політсили: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина".
Про це свідчать результати опитування за жовтень, яке оприлюднив Центр Разумкова.
За "Слугу народу" проголосувало б 14% усіх опитаних і 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.
Інші партії, які проходять до парламенту:
- "Європейська солідарність" — 10% і 16%;
- "Опозиційна платформа — За життя" — 8% і 13%;
- ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 11%.
Близькі до подолання п’ятивідсоткового бар’єру:
- партія "Наші" Євгена Мураєва (4% і 6%);
- партія "Сила і честь" Ігоря Смешка (4% і 6%);
- "Українська стратегія Гройсмана" — (2% і 4%).
Інші партії мають дещо меншу електоральну підтримку українців:
- партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка — (2% і 3%);
- Радикальна партія Олега Ляшка — (2% і 2,5%);
- партія Сергія Притули — (2% і 2%);
- ВО "Свобода" — (1% і 2%);
- "Партія Шарія" — (1% і 2%);
- "УДАР Віталія Кличка" — (1% і 1%).
Відповідно до даних Центру Разумкова, порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року на три відсотки знизилася підтримка "Слуги народу" (з 17% до 14% серед усіх опитаних).
Порівняно з січнем 2021 року знизився рейтинг ОПЗЖ (з 14% до 8% серед усіх опитаних). Експерти пояснюють це тим, що у списку, який пропонувався респондентам, з’явилася партія "Наші" Євгена Мураєва, яка орієнтується на такий же проросійський електорат, що і ОПЗЖ.
Катастрофічно знизилася підтримка партії "Голос" (з 2% до 0,3% серед усіх опитаних). Це пов’язують з внесенням до списку партії Сергія Притули.
Раніше свої результати соцопитування опублікував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). У його парламентському рейтингу жовтня 2021 року партія "Слуга народу" втратила лідерські позиції та поступилася "Європейській солідарності".
Опитування групи "Рейтинг" у вересні також показало, що "Слуга народу", "Європейська солідарність", і ОПЗЖ є лідерами у рейтингу політичних партій.