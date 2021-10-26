Ще одне опитування зафіксувало падіння рейтингу "Слуги народу": які партії підтримують українці

Ще одне опитування зафіксувало падіння рейтингу "Слуги народу": які партії підтримують українці

"Слуга народу", "ЄС", ОПЗЖ та "Батьківщина" лідирують у рейтингу політичних партій.

Якби в Україні найближчої неділі відбулися парламентські вибори, то до Верховної Ради потрапили б чотири політсили: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина".

Про це свідчать результати опитування за жовтень, яке оприлюднив Центр Разумкова.

За "Слугу народу" проголосувало б 14% усіх опитаних і 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Інші партії, які проходять до парламенту:

"Європейська солідарність" — 10% і 16%;

"Опозиційна платформа — За життя" — 8% і 13%;

ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 11%.

Близькі до подолання п’ятивідсоткового бар’єру:

партія "Наші" Євгена Мураєва (4% і 6%);

партія "Сила і честь" Ігоря Смешка (4% і 6%);

"Українська стратегія Гройсмана" — (2% і 4%).

Інші партії мають дещо меншу електоральну підтримку українців:

партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка — (2% і 3%);

Радикальна партія Олега Ляшка — (2% і 2,5%);

партія Сергія Притули — (2% і 2%);

ВО "Свобода" — (1% і 2%);

"Партія Шарія" — (1% і 2%);

"УДАР Віталія Кличка" — (1% і 1%).

Відповідно до даних Центру Разумкова, порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року на три відсотки знизилася підтримка "Слуги народу" (з 17% до 14% серед усіх опитаних).

Порівняно з січнем 2021 року знизився рейтинг ОПЗЖ (з 14% до 8% серед усіх опитаних). Експерти пояснюють це тим, що у списку, який пропонувався респондентам, з’явилася партія "Наші" Євгена Мураєва, яка орієнтується на такий же проросійський електорат, що і ОПЗЖ.

Катастрофічно знизилася підтримка партії "Голос" (з 2% до 0,3% серед усіх опитаних). Це пов’язують з внесенням до списку партії Сергія Притули.

Раніше свої результати соцопитування опублікував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). У його парламентському рейтингу жовтня 2021 року партія "Слуга народу" втратила лідерські позиції та поступилася "Європейській солідарності".

Опитування групи "Рейтинг" у вересні також показало, що "Слуга народу", "Європейська солідарність", і ОПЗЖ є лідерами у рейтингу політичних партій.

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