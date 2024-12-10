Ще п’ятеро українських дітей разом із родинами повернулися на підконтрольну територію України - Єрмак

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA ще п’ятеро українських дітей разом із родинами повернулися на підконтрольну територію України.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у повідомленні у соцмережах.

Серед повернутих – троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми. Двоє з них тривалий час перебували в Росії, де зазнавали психологічного тиску, а третій юнак, позбавлений родинної підтримки, нарешті виїхав із тимчасово окупованої території. Також важливим досягненням стало визволення родини з чотирьох осіб, у якій діти 11 та 14 років стали мішенню переслідувань через проукраїнську позицію родини, та допомога 77-річній жінці, котра не мала змоги евакуюватися самостійно.

Їхні історії – свідчення того, з яким терором і страхом змушені жити люди під окупацією.

Координація дій державних органів та інституцій України, активна підтримка волонтерів, громадських організацій і міжнародних партнерів дозволили досягти цього результату – українці, які пережили складні випробування, нарешті вдома.

"Вдячний командам Офісу, Офісу Омбудсмана та усім залученим, хто зробив це повернення можливим. Мусимо повернути в Україну всіх наших дітей. Без винятків і будь-яких умов!", - резюмував Єрмак.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber