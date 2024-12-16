"Щиро вірив, що переконає Путіна": Пристайко про першу і єдину зустріч Зеленського та глави РФ

За словами ексміністра, росіяни сподівалися, що Зеленського можна буде перетягнути на свій бік.

Президент України Володимир Зеленський єдиний раз зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним у Парижі 9 грудня 2019 року "за зачиненими дверима" в рамках саміту в "нормандському форматі".

Колишній міністр закордонних справ та експосол у Британії Вадим Пристайко супроводжував Володимира Зеленського в Парижі під час його єдиної зустрічі з Путіним і розповів деякі деталі, передає "РБК-Україна".

Також читайте Портников озвучив, у якому разі війна буде заморожена 2025 року

"Я можу сказати, що це була спроба поговорити. Президент Зеленський щиро вірив, що йому якимось чином вдасться переконати президента Путіна в тому, що з нами можна говорити. Він як людина, яка ніколи не займалася політикою, а тим більше безпековою, не розумів, що питання не в нас. У нас може бути прізвище президента українського, яке завгодно: може бути Янукович, Ющенко, або Зеленський, або Порошенко. Це не має ніякого значення. Вони щиро ненавидять нас усіх", – каже дипломат.

На думку Пристайка, від часів першої зустрічі з Путіним Володимир Зеленський уже набрався політичного досвіду.

За словами ексміністра, росіяни сподівалися, що Зеленського можна буде перетягнути на свій бік "і він буде не українським президентом, а російським губернатором України" – ще послушнішим для РФ, ніж Янукович. Пристайко запевнив, що Путін так і не зміг добитися від Зеленського бажаного. І саме через це відмовлявся від подальших переговорів.

Раніше колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав прогноз, чи зможе Трамп домовитись про закінчення війни в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.