Що буде далі з угодою про копалини та чи можна врятувати стосунки з США: головні заяви Зеленського для FoxNews

Після емоційної дискусії з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для американського мовника.

Про це інформує FoxNews.

Зібрали для вас найголовніші заяви українського лідера:

Я не впевнений, що ми зробили щось погане – Зеленський подякував Трампу і американському народу. Я сподіваюся, що президент на нашому боці разом з нами. Я багато разів чув від президента Трампа, що він зупинить війну, і я сподіваюся, що він це зробить.

За словами Зеленського, Україна повинна бути в "сильній позиції", щоб відстоювати свої інтереси у міжнародних переговорах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду щодо мінералів. Але лише підписання недостатньо.

Президент України Володимир Зеленський 1 березня 2025 року прокоментував свою ймовірну відставку. Мовляв, таке рішення мають ухвалювати виключно українці.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на припущення, що суперечка в Овальному кабінеті могла бути заздалегідь спланованою. Глава української держави неодноразово попереджав колег про коректність висловлювань стосовно війни.

Він заперечив слова президента США Дональда Трампа про те, що він “не хоче миру”. Але за його словами, припинення вогню без гарантій безпеки — неможливе.

Глава української держави заявив, що Путін та Росія є вбивцями та ворогами України, але це не означає, що Київ не хоче миру і відмовиться укласти угоду з Кремлем.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини між Україною та США неможливо зруйнувати, адже вони ґрунтуються не лише на політиці, а й на історичному зв’язку між народами. “Так, звісно, це може бути порушено. Але це більше, ніж просто відносини між президентами. Це історичні зв’язки, сильні зв’язки між нашими народами”, – наголосив український лідер.

Угоду про корисні копалини, яку було підготовлено до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Вашингтоні 28 лютого, все ще можна підписати. Так вважає глава української держави Володимир Зеленський.