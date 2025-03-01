Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що буде далі з угодою про копалини та чи можна врятувати стосунки з США: головні заяви Зеленського для FoxNews

Що буде далі з угодою про копалини та чи можна врятувати стосунки з США: головні заяви Зеленського для FoxNews

Президент України Володимир Зеленський прокоментував своє спілкування з американським президентом Дональдом Трампом / Фото: Associated Press

ТСН.ua зібрав найголовніше після виступу Володимира Зеленського у США.

Після емоційної дискусії з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для американського мовника. 

Про це інформує FoxNews

Зібрали для вас найголовніші заяви українського лідера:

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом нагадав, як Росія порушувала умови перемир’я, зокрема під час першого президентського терміну чинного господаря Білого дому.

Читайте також:

Щойно! Зеленський після скандалу зізнався, чи можна врятувати стосунки з Трампом

Щойно! Зеленський після скандалу зізнався, чи можна врятувати стосунки з Трампом

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація