Що буде далі з угодою про копалини та чи можна врятувати стосунки з США: головні заяви Зеленського для FoxNews

ТСН.ua зібрав найголовніше після виступу Володимира Зеленського у США.
Після емоційної дискусії з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для американського мовника.
Про це інформує FoxNews.
Зібрали для вас найголовніші заяви українського лідера:
- Я не впевнений, що ми зробили щось погане – Зеленський подякував Трампу і американському народу. Я сподіваюся, що президент на нашому боці разом з нами. Я багато разів чув від президента Трампа, що він зупинить війну, і я сподіваюся, що він це зробить.
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За словами Зеленського, Україна повинна бути в "сильній позиції", щоб відстоювати свої інтереси у міжнародних переговорах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду щодо мінералів. Але лише підписання недостатньо.
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Президент України Володимир Зеленський 1 березня 2025 року прокоментував свою ймовірну відставку. Мовляв, таке рішення мають ухвалювати виключно українці.
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на припущення, що суперечка в Овальному кабінеті могла бути заздалегідь спланованою. Глава української держави неодноразово попереджав колег про коректність висловлювань стосовно війни.
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Він заперечив слова президента США Дональда Трампа про те, що він “не хоче миру”. Але за його словами, припинення вогню без гарантій безпеки — неможливе.
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Глава української держави заявив, що Путін та Росія є вбивцями та ворогами України, але це не означає, що Київ не хоче миру і відмовиться укласти угоду з Кремлем.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини між Україною та США неможливо зруйнувати, адже вони ґрунтуються не лише на політиці, а й на історичному зв’язку між народами. “Так, звісно, це може бути порушено. Але це більше, ніж просто відносини між президентами. Це історичні зв’язки, сильні зв’язки між нашими народами”, – наголосив український лідер.
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Угоду про корисні копалини, яку було підготовлено до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Вашингтоні 28 лютого, все ще можна підписати. Так вважає глава української держави Володимир Зеленський.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче чітко розуміти, на яку підтримку США вона може розраховувати, особливо якщо Вашингтон виступає проти її членства в НАТО. Він зауважив, що у цій війні Росія є агресором, адже саме вона розпочала вторгнення на територію сусідньої держави.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом нагадав, як Росія порушувала умови перемир’я, зокрема під час першого президентського терміну чинного господаря Білого дому.
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