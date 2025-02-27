Що буде першим – мир чи миротворці: Трамп про закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною "просунулась вперед", але її необхідно завершити перед будь-якими переговорами про миротворчі сили.

Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передають CNN та Sky News.

"Спочатку ми повинні домовитися. Зараз у нас немає угоди. У нас є Росія, у нас є Україна. Я думаю, що ми дуже просунулися; Я думаю, що Росія діяла дуже добре", – сказав Трамп в Овальному кабінеті. "Я думаю, що ми дуже просунулися в угоді, але ми ще не уклали угоду. Тому я не люблю говорити про миротворчість, поки ми не домовимося".

Трамп наголосив, що угода повинна бути узгоджена до того, як в Україні будуть миротворчі сили.

"Забезпечити безпеку в Україні – це легка частина, угода – це складна частина", – додає він.

Щодо угоди про рідкоземельні метали, яку планується підписати завтра з Володимиром Зеленським, Трамп каже, що угода стане опорою для України.

"Президент Зеленський приїде до мене вранці в п’ятницю. І ми підпишемо справді дуже важливу угоду для обох сторін, тому що це дійсно дозволить нам потрапити в цю країну, працювати там", – каже очільник Білого дому.

На його думку, угода про копалини буде "запобіжником, можна так сказати".

Раніше Дональд Трамп повідомив про свою мету "номер один" щодо України. Також він сказав, що довіряє Путінові.

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