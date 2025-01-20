Що буде після інавгурації Трампа: у Третій штурмовій назвали очікування

Жорін зауважив – його лякає те, що всі вже повірили в перемир’я 2025 року.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, чого очікує після інавгурації нового президента США Дональда Трампа.

Про це підполковник ЗСУ написав у Мережі.

Коментуючи очікування від інавгурації Трампа, Жорін висловив сумніви у швидкому закінченні війни.

"Особисто я жодних очікувань щодо швидкого завершення війни після сьогоднішньої інавгурації Трампа не маю. Навпаки, мене лякає те, що всі вже повірили в перемир’я у 2025 році", – акцентував командир 3-ї ОШБр.

У цьому контексті він пояснив, що на події впливають дуже багато факторів. Перш за все – відсутність у Росії бажання закінчувати війну.

"На даний момент не бачу жодних передумов, щоб росіяни зупинились", – зазначив Жорін.

Водночас він повідомив, чого таки очікує від нового президента США.

"А от чого очікую – то це завершення тенденції толерувати все на світі. Сподіваюсь, мода на особливі умови для представників ЛГБТ нарешті відійде у минуле, і грошей на такі "грантові проєкти" ніхто більше не буде давати", – йдеться у дописі військового.

Нагадаємо, 15 січня президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від Трампа продовження політики зміцнення України.

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