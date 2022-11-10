Що буде після втрати Росією Херсона: аналітик прогнозує змову проти Путіна в Москві

Президент Росії Володимир Путін через поразки у війні, особливо відступ від Херсона, втратив легітимність в очах послідовників цього агресивного курсу. Проти Путіна може готуватися змова, аби скинути невдаху-диктатора.

Таку думку міжнародний оглядач Іван Яковина висловив у ефірі "24 каналу".

Він зазначив, що очільникові Кремля довелося вимовити фразу "Ми здаємо Херсон", після якої російські Telegram-канали впали у стан глибокої депресії та жахливої люті.

"Вони хочуть Путіна згноїти, спалити, знищити. Кажуть, що він г*вно, наплював у душу, що він здає суверенну російську територію", ­­– зауважив Яковина.

Він переконаний, що відтепер Путіна щиро підтримуватиме лише його особиста охорона. Водночас у російських "патріотичних" пабліках що далі, то частіше визнаватимуть поразку у війні проти України, а поряд із прізвищем диктатора звучатиме слово "зрада".

"Військовій диктатурі необхідно підтверджувати свою легітимність воєнними перемогами. Якщо ти зазнаєш поразки, одразу ж твоя легітимність обвалюється в район плінтуса. І ти стаєш вразливою ціллю для будь-якого військового, державного чи будь-якого перевороту", ­– пояснив журналіст.

Він прогнозує, що найближчим часом Путін не залишить свій бункер, адже йому буде "капець як страшно".

"Наступним логічним кроком буде поява антипутінської змови в Москві, можливо, навіть не однієї. Це цілком ймовірний швидкий розвиток подій. Вся влада Путіна останніми роками трималася на тому, що він – крутий військовий лідер, здатний пробити стіни, встановити російський прапор там, де треба. А з'ясувалося, що його поганими ганчірками женуть звідусіль", – розповів Яковина.

Нагадаємо, за прогнозами російського опозиціонера і публіциста Андрія Піонтковського, після деокупації Херсона в Росії будуть знищені або генерали, або сам Путін.

Щодо ситуації на самій Херсонщині, то попри заяви РФ про відхід її військ із правого берега, президент України Володимир Зеленський припускає, що це насправді може бути стратегічним кроком для перегрупування сил.

У Генштабі ЗСУ поки не підтверджують і не спростовують інформацію про втечу окупантів з Херсона. Лише кажуть, що контрнаступ українських сил триває.

Водночас у США фіксують ознаки відступу росіян із Херсона. Там прогнозують, що цей процес може тривати від кількох днів до кількох тижнів.

"Жест доброї волі" з Херсона: окупанти відтягуються на лівий берег Дніпра

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