Що буде в разі капітуляції України: очільник МЗС Франції зробив гучну заяву

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відкинув можливість капітуляції України, оскільки це означало б поразку міжнародного права та остаточну перемогу грубої сили.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Парижі в середу, 8 січня.

"Від першого дня [війни – ред.] ми підтримували Україну. Якщо ми сказали, що підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, то насамперед тому, що це питання майбутнього міжнародного права. Якби ми погодилися на капітуляцію України, ми б дозволили силі перемогти. І це питання безпеки як для французького народу, так і для всіх європейців", – заявив Барро.

Він додав, що союзники України не мають права виявляти жодної слабкості або наївності, коли йдеться про "імперіалістичні погляди Путіна", тому що від початку вторгнення армії РФ до України у лютому 2022 року російська загроза для усього світу тільки збільшилась.

"Загроза від Володимира Путіна змінилася. Ми бачили, що путінська Росія може розпочати повномасштабне вторгнення, як вони зробили в Україні. Вона [загроза – ред.] також стала більш міжнародною, коли експортувала конфлікт до Азії й залучила до нього Північну Корею. І вона стала гібридною та просочилася у всі сфери конфлікту, а члени Європейського Союзу зазнали різних нападів", – наголосив міністр закордонних справ Франції.

Барро наголосив, що у такій ситуації пріоритети Франції очевидні: підтримувати Україну, забезпечити їй сильну позицію для початку переговорів з агресором, а також "переконатись, що війна не повернеться на європейський континент".

"Це означає, що від нашого імені, від імені інших європейців, ми повинні активізувати наші зусилля, щоб стримати загрозу з боку Росії, яка просувається на Захід. Ми працюємо разом, щоб допомогти Україні протистояти російському агресорові. І ми погоджуємося, що рішення про закінчення цього конфлікту не може бути знайдено без українців", – сказав французький міністр.

Жан-Ноель Барро підкреслив, що також неможлива жодна дискусія про європейську безпеку без участі європейців, а вихід з цієї кризи не може бути знайдений, якщо рішення про закінчення війни буде не на користь України.

Нагадаємо, у Франції заявили, що "червоних ліній" у допомозі Україні немає. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Україна має право використовувати французькі ракети далекого радіусу дії для самооборони.

Читайте також: