Якщо ракета прилетить у Раду: "слуга народу" відповів, чому депутати не мають загинути

Нардеп від "Слуги народу" пояснив чому депутати такі важливі і їх першими попереджають про небезпеку.

Наявність чинного парламенту – це річ, яка легітимізує сучасну владу України. Тому для росіян відсутність Ради має дуже вагоме значення і саме тому вони можуть вдарити по будівлі ВР під час засідання.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, передає "Апостроф".

"Наявність діючого парламенту – це річ, яка легітимізує взагалі сучасну владу України. Без наявності парламенту у відносинах з нашими західними партнерами буде відчуватись шалена прогалина і ставиться під питання існування влади взагалі як такої", – пояснив нардеп.

Дунда визнав, що до Верховної Ради українці ставляться по-різному, тим не менш, парламент важливий для існування держави.

"Але це єдиний, крім президента, державний орган який може призначити Кабмін, змінювати законодавство, бо жодними указами це неможливо і тому відсутність Ради має дуже вагоме значення", – наголосив він.

Що буде з парламентом, якщо частина нардепів загине

Також Дунда пояснив, що було б у разі гіпотетичного удару РФ по Раді, після якого частина нардепів загинула б і чи можна було б після цього набрати новий склад парламенту без проведення виборів.

"Проблема не в списках, їх можна підняти і нардепів-списочників відновити. Проблема в мажоритарниках. А їх – половина. Кворум Верховної Ради 300 людей. Зараз в нас працює 100 мажоритарників, якщо всі вони загинуть, то виникає питання легітимності парламенту", – зазначив політик.

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія агресорки РФ здійснила удар по Дніпру. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зранку 21 листопада РФ вдарила новою міжконтинентальною балістикою. Таким чином Україна стала першою країною, по якій випустили міжконтинентальну балістичну ракету.

У низці ЗМІ з'явилася інформація про можливе загострення безпекової ситуації у столиці та новий ракетний удар РФ.

На тлі цієї інформації Верховна Рада скасувала засідання, заплановане на 22 листопада. Декілька народних депутатів зізналися, що їх попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу.

"Мінімізовано кількість людей у Кабміні, ОПУ та інших державних органах в тому районі. Посилені безпекові заходи стосуються не тільки Ради, а й усіх, хто там працює і живе", – розповів нардеп Микита Потураєв.

Через таке рішення нардепів обурилися звичайні мешканці центру Києва, яких про небезпеку чи евакуацію ніхто не попереджав.

Натомість в Офісі президента запевнили, що працювали у п'ятницю, 22 листопала, у звичному режимі зі стандартним дотриманням правил безпеки.

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