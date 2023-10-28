Що буде з підтримкою України після обрання нового спікера Палати представників – в ОП відповіли

Республіканець Майк Джонсон став новим спікером Палати представників у Конгресі США. Його вважають одним з найбільш відданих прихильників колишнього президента США Дональда Трампа. В ОП пояснили, чи вплине це на підтримку України Америкою та як будуватимуться відносини з новим спікером.

Про це в інтерв'ю Fox News розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Будь-які вибори в Штатах – суто американська справа. Кожна держава повинна це поважати, і ми це поважаємо. Ми дуже раді, що маємо двопартійну підтримку американського Конгресу, яку ми ще раз відчули під час нещодавньої поїздки президента Зеленського до Нью-Йорка та округу Колумбія. Я впевнений, що американці підтримають Україну, нашу свободу та демократію. Я сподіваюся, що ми побудуємо дуже конструктивні, дуже відкриті відносини з новим спікером, я в цьому не сумніваюся", - зазначив керівник ОП.

Андрій Єрмак зауважив, що не вірить, що американська підтримка України зменшиться. Такі наративи часто звучить саме від російської пропаганди.

"Я в це не вірю. Сполучені Штати, Білий дім, Конгрес, Державний департамент і прості американці підтримують демократію. Вони чітко бачать, як Україна не просто вижила, а продовжує звільняти свої території. Я впевнений, що у нас будуть конструктивні та успішні відносини з новим спікером. Ми докладемо для цього всіх зусиль", - наголосив він.

Андрій Єрмак також прокоментував, що Майк Джонсон висловлював занепокоєння щодо відповідальності за зброю, що надходить до України.

"Президент Зеленський це неодноразово говорив, і це позиція нашої команди, а також українського народу: ми не проти відповідальності… Зараз критичний момент. У нас є план, і ми бачимо, як цю війну можна виграти. Ми також знаємо, що нам потрібно для цього. І виграти цю війну без допомоги Сполучених Штатів та інших партнерів буде дуже важко, а може, навіть, неможливо. Ми показали, що можна перемогти те, що колись називали "другою армією світу". Ми показали, що це можливо, і ми довели, що здатні це зробити", - резюмував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли про очікування від мирного саміту на Мальті.

Читайте також: