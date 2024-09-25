Що буде з Україною, якщо її не візьмуть до НАТО: похмурий прогноз Портникова

За словами журналіста, якщо не вдасться примусити Росію припинити агресію, то Україна і в 30-х роках 21 століття залишиться в "сірій зоні" з нескінченною війною.

Доки Україна не стане членом НАТО, вона буде "сірою зоною" між Росією та Заходом.

Таку думку висловив український журналіст і публіцист Віталій Портников в інтерв'ю LIGA.net.

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"Якщо ми не є членами НАТО – ми є сірою зоною між Заходом і Росією. І скільки ми не будемо частиною НАТО, стільки ми будемо сірою зоною. До речі, жоден Євросоюз цю ситуацію не змінить, цей момент лише поставить у складну ситуацію сам Євросоюз", – сказав Портников.

На думку журналіста, через те, що Україну сприйматимуть як "сіру зону", нашу євроінтеграцію можуть відкладати рік за роком, щоб "не втрапити в халепу з Росією". Тому вступ України до НАТО – одна з найважливіших умов реальної, а не декларованої європейської інтеграції України.

Що буде, якщо РФ не піде на припинення війни

Також Портников відповів на запитання: "А що ж робити, якщо Росія не захоче припиняти війну?". На його думку, в такій ситуації Україна опиниться у справжній, а не умовній "сірій зоні" з закритими кордонами та без вступу до ЄС і НАТО.

"Це реалістичний розвиток подій. Якщо покласти на одні ваги ось таку "сіру зону" України, яка нікуди не може рухатися, а на інші ваги – Україну, яка після припинення вогню отримує гарантії безпеки, то я б на місці Путіна обрав перший варіант. І я думаю, що він теж безпомилково обере перший варіант", – вважає журналіст.

Він попередив, що якщо не вдасться знайти відповіді на запитання: "Що потрібно зробити, щоб РФ обрала другий варіант", то Україна і в 30-х роках XXІ століття залишиться в "сірій зоні" з нескінченною війною.

Раніше журналіст Віталій Портников назвав одне з головних завдань Кремля в Україні.

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