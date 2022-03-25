"Що це кому дає?" – Зеленський заявив про 16 тис. загиблих окупантів та викликав Росію на розмову

"Що це кому дає?" – Зеленський заявив про 16 тис. загиблих окупантів та викликав Росію на розмову

Президент наголосив, що умови на переговорах мають бути справедливими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих російських військових у війні проти України перевищила вже 16 тис., тож потрібно провести термінові, змістовні та чесні переговори.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 25 березня.

"Рахунок російських втрат на цій війні вже перевищив 16 тисяч убитих. Серед них – і вищі командири. Про убитих російських генерал-полковників чи адміралів поки не доповідали, але командувач однією з армій окупантів і заступник командувача Чорноморським флотом – вже є", – зауважив Зеленський.

"Збройні сили продовжують відбиватись від атак ворога на півдні країни, на Донбасі, на харківському напрямку, у Київській області. Стримуючи російські дії, наші захисники і захисниці підводять керівництво Росії до простої і логічної думки – треба говорити. Говорити змістовно, терміново, чесно і заради результату, а не заради того, щоб тягнути час", – наголосив президент.

"16 тисяч російських військових уже загинули. Для чого? Що це кому дає? Розмова має бути серйозною. Український суверенітет має бути гарантований. Територіальна цілісність України має бути забезпечена. Тобто умови повинні бути справедливими. А інших український народ не прийматиме", – резюмував Зеленський.

За тиждень наші герої ЗСУ завдали ворогу потужних ударів - звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, 25 березня Генштаб збройних сил Росії вдруге за місяць війни проти України опублікував інформацію про втрати серед своїх військових, вказавши 1351 загиблого та 3825 поранених.