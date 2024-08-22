Що чекає на Путіна після Курської операції: прогноз від офісу Зеленського

Подоляк не виключає, що в Росії може статися "класичний бунт".

Операція в Курській області суттєво впливає на те, що відбуватиметься в Росії далі. Не варто очікувати там протесту революційного типу, але буде дестабілізація та остаточна втрата лояльності до диктаторської вертикалі.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє "24 канал".

Як вказав Подоляк, для громадян Росії війна розпочалася 6 серпня після того, як українські війська почали Курську операцію. На сьогодні росіяни розуміють – якщо війна вже йде на Курщині, їм доведеться платити. Така ситуація матиме суттєві впливи на настрій усередині російського суспільства.

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Радник голови ОП зауважив, що місяць тому, ще до початку Курської операції, всі вважали, що Росія вже призвичаїлась до війни, має певний ресурс, тисне на Донецькому напрямку, і що це вже незворотний процес. Але Україна раптово зробила декілька креативних ходів, які суттєво змінюють усе. Зокрема, українці повпливали на світогляд країн-партнерів.

"Сьогодні вони (партнери України – ред.) впевнені, що в цій війні можна отримати інші результати, ніж вони очікували. І далі буде, це не просто слова", – сказав Подоляк.

На його думку, Курська операція та дискурс навколо неї, масові дронові атаки по об'єктах у Росії, постійне збільшення кібератак на інформаційний простір країни-агресорки, остаточна дискредитація концепції "русского міра" в країнах Європи суттєво впливають на те, що далі відбуватиметься в РФ.

"Протесту революційного типу у Росії сьогодні не буде, але буде дестабілізація й шокова реакція. Це остаточна втрата лояльності до диктаторської вертикалі. Коли російська спільнота досягне дна в очікуванні чогось від Володимира Путіна, й почнуть повертатись люди з війни зі зброєю, може бути класичний бунт. Росіяни будуть незадоволені тим, що їх обманули. Їм обіцяли тотальне домінування через насилля", – розповів радник керівника ОП.

Він прогнозує, що росіяни звинувачуватимуть Путіна та переноситимуть свою ненависть на нього. Це буде фундаментальне руйнування авторитарної вертикалі з елементами тоталітаризму.

"Адже одна справа – два роки говорити, що російські війська практично зайшли в Одесу. А інша – говорити, мовляв, ми то в Одесу практично зайшли, але зараз війна йде в Курській області й нам треба думати, що з цим робити", – сказав Подоляк.

Нагадаємо, видання Associated Press заявило, замовчування Путіним втрат територій та військових на Курщині може розлютити російські еліти.

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