Що чекає на ЗСУ і Україну восени-взимку: прогноз Жданова

За словами експерта, чаша терезів на фронті уже схилилася на український бік.
ЗСУ переходять від позиційної війни до контрнаступальних дій і вже восени можуть звільнити і Херсон, і не лише його.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Фактам".
За його словами, незабаром українці зможуть говорити про суттєві перемоги і про звільнення деяких тимчасово окупованих територій.
"Ми зараз перебуваємо у тій стадії, коли переходимо від позиційної війни до контрнаступальних дій. А от коли такі дії перейдуть у великий контрнаступ? Про це поки що складно говорити. Все залежатиме від надходження зброї. Але перспективи у нас добрі. Я думаю, що восени ми вже зможемо і Херсон звільнити, і не лише його", – говорить Жданов.
Жданов звернув увагу, що російська армія поступово знижує свій загальний потенціал. Окупанти вже зараз не в змозі йти у якийсь повномасштабний наступ.
"У них через великі втрати знижується якість особового складу. А в нас, навпаки, боєздатність армії лише зміцнюється завдяки тому, що ми маємо можливість продовжувати навчати свій особовий склад, що в Україну приходить дедалі більше сучасної західної військової техніки. Нині чаша терезів уже схилилася на наш бік", – підсумував він.
Раніше Олег Жданов назвав дві прості причини, чому ЗСУ не можуть зруйнувати мости одним ударом.
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