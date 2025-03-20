Що може призвести до розриву між Європою та США і які наслідки для України: думка експерта з Британії

На думку експерта, ймовірно, найближчим часом можна буде спостерігати "безпрецедентну розбіжність" між США та Європою.

Якщо Путін проігнорує аспекти потенційної мирної угоди, це може призвести до розриву між Європою та США.

Таку думку висловив військовий аналітик з Великої Британії Майкл Кларк, передає Sky News.

Він попередив, що якщо перемир’я в Україні буде порушено або буде настільки обмеженим, що не зможе забезпечити мир, це створить "справжні труднощі" для Європи.

"Європейці сказали: "Ми не підведемо Україну... і якщо Україна зрештою продовжить воювати з будь-якої причини, ми допоможемо їм" – і це може бути дуже непопулярною позицією в Сполучених Штатах", – каже він.

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Якщо війна триватиме, Кларк вважає, що американці "дуже роздратуються" на українців і накажуть їм припинити воювати та дозволити росіянам взяти "все, що їм потрібно".

"А європейці скажуть українцям: "ми будемо вас підтримувати". І на шляху між Європою та Сполученими Штатами може виникнути справжня розбіжність, якої ми ще не бачили", – припустив експерт

Кларк каже, що Європі доведеться надати більше допомоги Україні і у короткостроковій перспективі це буде дуже важко.

"У середньостроковій перспективі це здійснимо – пару років чи більше – якби ми мали реальний поштовх до цього. В принципі, європейці можуть замінити все, що могли дати американці, але вони по-справжньому повинні на це піти вже зараз", – додав британський аналітик.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, як просувається підготовка угоди про припинення вогню.

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