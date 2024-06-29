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Що може завадити вступу України до ЄС: відповідь експрем'єра Польщі

Що може завадити вступу України до ЄС: відповідь експрем'єра Польщі

Матеуш Моравецький / Фото: Associated Press

Політик також зберігає обережний оптимізм щодо майбутніх взаємин між країнами.

25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до Європейського союзу. Сам початок переговорів не означає швидкого прийняття до ЄС - є низка питань, які вимагають певних рішень. 

Коментуючи аграрний аспект і його вплив на майбутнє членства України в Євросоюзі, колишній прем'єр Польші Матеуш Моравецький заявив, що це не "та перешкода, яку неможливо подолати".

"Не думаю, що це загрожує. Вважаю, обидві сторони повинні розуміти, що вони мають знайти спільні знаменники. Я був частиною команди, яка вела переговори щодо вступу Польщі до ЄС 25 років тому, і я пам'ятаю дуже схожі проблеми в багатьох інших галузях економіки. Наскільки я пам'ятаю, це все було розібрано відносно легко протягом двох-трьох років. Не думаю, що це та перешкода, яку неможливо подолати", - сказав він.

Він також пояснив, що може об'єктивно затримати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Наскільки я чую тут, у Брюсселі, це якісь галузеві переговори, але це також рівень корупції й те, як з корупцією борються в Україні. Проблеми такого типу", - коротко сказав він.

Нагадаємо, за даними Єврокомісії, в середньому в ЄС підтримки потребують майже 87% усіх аграрних господарств. У Польщі цей показник є на 10% вищим, і ця різниця припадає на підтримку малих ферм.

До повномасштабного вторгнення РФ  сільське господарство давало самій Україні 20% ВВП і 40% українського експорту. А у світі Україна одноосібно покривала половину потреб Світової харчової програми ООН.

Основою всього були зернові та олійні культури. Вони ж на другий рік війни спричинили розбрат з ключовим союзником і сусідом – Польщею.

Польща стала одним із найближчих союзників України, коли та опинилась жертвою повномасштабної російської агресії. Сусідня країна приймала сотні тисяч біженців і стала логістичним хабом для постачання до України західної зброї. Дружні відносини між країнами загострила зернова криза, а ставлення пересічних поляків до українців нині, як свідчать соцопитування, погіршується.

“Українці б’ються як леви”, – голова польського уряду Матеуш Моравецький

“Українці б’ються як леви”, – голова польського уряду Матеуш Моравецький

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