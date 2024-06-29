Що може завадити вступу України до ЄС: відповідь експрем'єра Польщі

25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до Європейського союзу. Сам початок переговорів не означає швидкого прийняття до ЄС - є низка питань, які вимагають певних рішень.

Коментуючи аграрний аспект і його вплив на майбутнє членства України в Євросоюзі, колишній прем'єр Польші Матеуш Моравецький заявив, що це не "та перешкода, яку неможливо подолати".

"Не думаю, що це загрожує. Вважаю, обидві сторони повинні розуміти, що вони мають знайти спільні знаменники. Я був частиною команди, яка вела переговори щодо вступу Польщі до ЄС 25 років тому, і я пам'ятаю дуже схожі проблеми в багатьох інших галузях економіки. Наскільки я пам'ятаю, це все було розібрано відносно легко протягом двох-трьох років. Не думаю, що це та перешкода, яку неможливо подолати", - сказав він.

Він також пояснив, що може об'єктивно затримати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Наскільки я чую тут, у Брюсселі, це якісь галузеві переговори, але це також рівень корупції й те, як з корупцією борються в Україні. Проблеми такого типу", - коротко сказав він.

Нагадаємо, за даними Єврокомісії, в середньому в ЄС підтримки потребують майже 87% усіх аграрних господарств. У Польщі цей показник є на 10% вищим, і ця різниця припадає на підтримку малих ферм.

До повномасштабного вторгнення РФ сільське господарство давало самій Україні 20% ВВП і 40% українського експорту. А у світі Україна одноосібно покривала половину потреб Світової харчової програми ООН.

Основою всього були зернові та олійні культури. Вони ж на другий рік війни спричинили розбрат з ключовим союзником і сусідом – Польщею.

Польща стала одним із найближчих союзників України, коли та опинилась жертвою повномасштабної російської агресії. Сусідня країна приймала сотні тисяч біженців і стала логістичним хабом для постачання до України західної зброї. Дружні відносини між країнами загострила зернова криза, а ставлення пересічних поляків до українців нині, як свідчать соцопитування, погіршується.

“Українці б’ються як леви”, – голова польського уряду Матеуш Моравецький

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