Що може змусити диктатора Путіна піти на поступки: аналітики ISW назвали умову

Постійна військова допомога, яку Захід надає Україні, може змусити російського президента-диктатора Володимира Путіна піти на поступки. Втім, важливою є саме регулярна підтримка.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Тільки непохитна підтримка Заходу і постійні постачання західної військової допомоги Києву можуть змусити Путіна відмовитися від своєї території і прийняти необхідність піти на поступки, необхідні для будь-якого вирішення конфлікту, прийнятного для США, Європи та України", - йдеться у звіті ISW.

Втім, наголошують американські фахівці, тільки Сполучені Штати Америки можуть надати Україні деяке критично важливе озброєння і військову техніку в масштабах, і з такою швидкістю і регулярністю, які необхідні для захисту країни від агресії РФ.

Аналітики також зауважують, що нещодавно західні офіційні особи запропонували, щоб європейські держави все більше допомагали у фінансуванні військової допомоги США Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський згадав, як США відмовлялися допомогти Україні зброєю перед 24 лютого. Зокрема, Київ просив у Вашингтона запровадити санкції проти Москви, адже путінські війська та танки скупчувалися на кордонах України.

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