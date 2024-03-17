Чи можливий компроміс між Росією та Україною: що вважає президент Чехії

За словами президента Чехії Петра Павела, поки що неможливо собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни.

Про це повідомляє Чеське радіо.

«Усі пропозиції Росії досі були фактично диктатом. Кремль представив свій список умов, які він, як агресор, не має права виставляти», - розповів Павло.

Чеський лідер переконаний, що війна в Україні закінчиться або поразкою однієї з супротивних сторін, або виснаженням та усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своєї мети. За оцінкою президента, може настати момент, коли Москві та Києву стане ясно, що продовження війни означає лише нові витрати, страждання та втрати без надії на успіх.

Разом з тим, Петро Павло вважає, що може пройти ще багато часу, перш ніж ситуація дійде до такої точки, а збитки обох сторін, як в економічному плані, так і з погляду кількості жертв, вже дуже вагомі.

"Ситуація починає негативно проявлятися, у тому числі і в Росії", - сказав він.

Нагадаємо, на початку березня Чехія завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для України. Президент Петр Павел заявив, що, за його інформацією, перші боєприпаси повинні прибути до України вже "найближчими тижнями".

Окрім того, Прага заявила про можливість закупівлі ще 200 тис. снарядів для ЗСУ - на додаток до закупівлі обіцяних 300 тисяч.

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