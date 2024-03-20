Що насправді передбачає ідея Макрона про відправлення військ до України: Кулеба все пояснив

Український міністр запевнив, що Київ ніколи не звертався до Парижа з проханням відправити війська для боротьби з РФ.

Коли президент Франції Еммануель Макрон заявляв про можливість відправлення західних військових до Україну, то не мав на увазі їхню участь у бойових діях.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю італійській газеті La Stampa.

Кулеба заявив, що говорячи про відправлення західних військ, Макрон мав на увазі підготовку ними українських військових.

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Міністр запевнив, що Україна ніколи не зверталася до Франції з проханням відправити війська для протистояння Росії.

"Коли Макрон казав про відправлення військ до України, європейських лідерів охопила паніка. Макрон усього лише мав на увазі можливість підготовки українських солдатів безпосередньо в Україні, а не за кордоном, як це відбувається зараз, і все", – пояснив Кулеба.

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Нагадаємо, наприкінці лютого Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути відправлені до України. Втім, "наразі консенсусу щодо відправлення військ немає".

До слова, в середині березня президент України Володимир Зеленський заявив, що військові Франції "не помиратимуть в Україні", і допоки держава тримається, їм навряд чи доведеться ризикувати життям для захисту країн НАТО.

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