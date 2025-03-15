Що насправді стоїть за відмовою Путіна піти на перемир'я: пояснення аналітиків

Президент Росії Володимир Путін намагається відволікти увагу світових лідерів від його фактичної відмови від пропозиції про перемир'я на 30 днів.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни.

За оцінкою ISW, Путін, найімовірніше, не дотримається жодної мирної угоди, а у разі її порушення звинуватить у цьому Україну.

"Нещодавні заклики Путіна до прямої телефонної розмови з Трампом є лише останнім кроком Путіна, спрямованим на те, щоб позиціонувати Росію і США як рівних на світовій арені. Російські інсайдерські джерела нещодавно заявили, що Путін прагне затягнути переговори про можливе тимчасове припинення вогню, і нещодавні публічні заяви Путіна узгоджуються з цими інсайдерськими заявами", - зазначають аналітики.

Американська розвідка вважає, що Путін продовжує дотримуватися плану захоплення України, що узгоджується з довгостроковими оцінками ISW щодо його стратегічних намірів.

Видання The Washington Post, посилаючись на засекречені документи розвідки США, повідомило, що Кремль і надалі прагне встановити контроль над Україною.

Чотири представники західних розвідок та два члени Конгресу США заявили в інтерв'ю NBC 18 лютого, що немає жодних ознак готовності Путіна до реальних мирних переговорів.

Згідно з оцінками ISW, Кремль залишається відданим своїм давнім експансіоністським планам щодо примусової капітуляції України, незважаючи на переговори з адміністрацією Дональда Трампа.

Нагадаємо, Росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном.

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