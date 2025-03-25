Що насправді вимагає Москва на переговорах: The Guardian оприлюднив список

Під час переговорів у Саудівській Аравії російська сторона намагається всіляко демонструвати, що вона має більш успішне становище і диктує свої правила.

Про це пише видання The Guardian.

"Кремль озвучив пункти, які можуть завершити війну в Україні. Але українська сторона досі залишається вкрай скептично налаштованою щодо будь-яких угод з Росією, посилаючись на попередні випадки, коли Москва не дотримувалася своїх зобов'язань", - пишуть журналісти.

Кремль, за даними видання, висунув такі вимоги:

припинення надання будь-якої іноземної військової підтримки та обміну розвідувальними даними з Україною

обмеження чисельності Збройних сил України та міжнародного визнання чотирьох українських областей, незаконно анексованих Росією 2022 року.

Нагадаємо, в Ер-Ріяді завершились переговори делегацій Росії та США. Розмова тривала 12 годин. Переговори відбулися після зустрічі представників України з американською командою днем раніше.

За даними джерел, спільну заяву за результатами переговорів сторони оприлюднять 25 березня о 10:00 за київським часом. Тристоронніх переговорів не передбачається - у Вашингтоні заявили, що зустрічі відбудуться окремо, про це ж говорять і в Києві.

Під час переговорів між Україною та США обговорювалась безпека судноплавства та припинення атак на українські порти. Також ішлося про обмін полоненими.

Зустріч делегацій Росії та США - закрита, працівники служби держбезпеки Саудівської Аравії попросили журналістів залишити територію готелю.

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