Що не так з гарантіями безпеки для України: ексміністр про документ Єрмака-Расмуссена

Пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена щодо гарантій безпеки для України потребує доопрацювання, щоб він не повторив долю сумнозвісного Будапештського меморандуму.

Про це розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко на Youtube-каналі ТСН.

Як підкреслив ексміністр, "в цьому начерку, це ще навіть не документ, немає головного - визначення, що ж таке "гарантія".

"Допоки ми не матимемо чіткого розуміння, що таке "гарантії" і яким чином вони будуть застосовуватись, який їх обсяг, це будуть попередні розмови. В Будапештському меморандумі ми читали як "гарантії", вони - як "запевнення". А в підсумку - вийшов пшик", - нагадав Огризко.

Як підкреслив ексглава МЗС, в цьому документі його також "абсолютно не влаштовує теза, що перспектива вступу України до НАТО - далекосяжна".

"Це абсолютно не вкладається ні в яку логіку і здоровий глузд... Думаю, що на другий день після того, як українські війська звільнять нашу територію станом на 1991-й рік, міжнародно визнані кордони, які визнаються всім цивілізованим світом, Україна має негайно подати заявку на вступ до НАТО", - заявив він.

Огризко додав, що не розуміє, "чому в документі написано, що самозахист - це найкраще, що в нас може бути".

"У нас має бути колективний захист. Самозахист - це дуже добре, коли навколо миролюбні держави", - сказав він.

Також ексміністр зазначив, що в документі "нічого не пишеться, що буде з Росією".

"Там написано, що Росія нам знову має гарантувати ненапад. Це ті ж граблі, тільки прописані по-новому", - заявив Огризко.

Нагадаємо, 13 вересня в Офісі президента презентували документ під назвою "Київський договір безпеки" - рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України. Документ розробила це експертна група під керівництвом керівника ОП Андрія Єрмака й ексгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Ідеться, зокрема, про те, що Україні необхідні ресурси на утримання потужної армії, здатної протистояти військам та іншим воєнізованим формуванням РФ. Також потрібні багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України, постачання зброї та допомогу союзників з розвідданими, спільні навчання й інтенсивні тренувальні місії під егідою ЄС та НАТО.

В основну групу гарантів безпеки України, на думку авторів, мають входити США, Великобританія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, країни Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

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