Що не так з Telegram і чого хочуть у Раді: нардепи готують запит до ДФС

Юрчишин заявив, що ключове зараз в історії з Telegram – домовитися з Дуровим про механізми впливу на російську пропаганду, і з’ясувати, чому такий прибутковий бізнес дуже недооподаткований.

У Верховній Раді готують запит до Державної фіскальної служби щодо комерційної діяльності телеграм-каналів. Нардепи заявляють про необхідність регуляції Telegram, а не про його блокування.

Про це голова парламентського комітету з питань свободи слова, нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин розповів у інтерв’ю "Детектор медіа".

Що не так з Telegram

Щодо діяльності Telegram Юрчишин висловився, що "завжди краще регулювати, а не закривати".

"Чому? Бо це більш демократичний підхід. З іншого боку, Україна у війні і в нас немає розкоші довго розв’язувати питання. Тоді краще розрубати вузол, ніж його розплутувати", – пояснив нардеп.

Він також пояснив, що не так з Telegram.

"В чому проблема Telegram? Оскільки Telegram більш популярний не на Заході, а у країнах, які розвиваються, Павло Дуров, прикриваючись правом на свободу висловлювань, намагається не здійснювати регулювання. Він усіх запевняв, що не регулює Telegram. Але коли була історія з ІДІЛ, то США спочатку намагалися словесно переконувати Павла Дурова, що нелогічно тримати пабліки лідерів ІДІЛ чи груп, де вони мобілізують своїх прихильників, і надавати їм фінансові механізми, які вмонтовані в Telegram, для переказу коштів. То спочатку були заперечення, заяви, що ми вільні, ми не регулюємо… А коли подали на них до суду на велику суму, то моментально політика спільноти помінялася, Павло Дуров і Telegram досить оперативно відреагували", – розповів Юрчишин.

Читайте провідні новини дня:

Він додав, що Україна для Telegram – один із найбільших ринків. Тож якщо його засновник Дуров і адміністрація зацікавлені в тому, щоб ефективно працювати в Україні, нехай створять у ній своє представництво, зазначив нардеп.

"Ми матимемо швидку комунікацію. Ніхто не буде вимагати закриття, якщо не матиме доказів, що через ботів розганяється в нас російська пропаганда", – зауважив голова комітету ВР з питань свободи слова.

Павло Дуров / Фото: vk.com/durov

Комерційна діяльність Telegram

Юрчишин вказав, що комерційна діяльність – це інше питання. На його думку комерційна діяльність анонімних українських телеграм-каналів має зацікавити фіскальну службу. А саме – яким коштом існують редакції, чи платять вони податки з реклами чи анонсів.

Також читайте У ГУР пояснили, яку низку загроз несе Telegram для безпеки України

"Ми тільки починаємо з цими питаннями працювати. Бо тільки ми заявляємо про необхідність регуляції Telegram – телеграм-канали відразу розганяють інформацію, що ми їх будемо блокувати. Це відразу підхоплює російська пропаганда", – звернув увагу народний обранець.

"Ми плануємо надіслати запит до Державної фіскальної служби окремо по Telegram, і по тих пабліках, де ми бачимо багато реклами, економічну активність. Переконаний, що ми побачимо, що якщо і платяться податки, то це сльози й краплі. А тут питання: якщо це економічна діяльність в країні, яка воює, то явно, що ці податки та збори мали би йти на нашу оборону", – висловився Юрчишин.

Він наголосив, що ключове зараз – домовитися з Дуровим про те, щоб Україна мала механізми впливу на російську пропаганду, і про те, "щоби з’ясувати, чому такий прибутковий бізнес у нас, найімовірніше, дуже недооподаткований".

Нагадаємо, в кінці лютого в ГУР Міноборони України повідомили, що Росія масово скуповує українські телеграм-канали та вербує її впливових громадян для дестабілізації ситуації всередині країни. Ці дії спрямовані на реалізацію спецоперації "Майдан-3".

Згодом у Telegram заявили, що компанія вживатиме заходів та аналізуватиме список "потенційно проблемних" каналів, який отримала від української влади.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандал! Telegram заблокують?! Росія "купила" відомих українців! Хто качає "Майдан-3"?!

Читайте також: