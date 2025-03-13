Що означає мовчання Росії щодо перемир'я: Єрмак пояснив

На думку Єрмака, Росія тягне час і демонструє, що хоче маніпулювати та воювати дал

Росія так і не висловила офіційну позицію щодо тимчасового перемир'я і припинення вогню на 30 днів, які запропонували США.

Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"На жаль, Росія досі мовчить, ми не чуємо їх офіційну позицію щодо припинення вогню. Росія тягне час і поки демонструє, що хоче маніпулювати та воювати далі", – каже Єрмак.

Він висловив сподівання, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити РФ до завершення війни.

"Наша команда готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами в Америці, Європі та інших частинах світу, які прагнуть допомагати наблизити мир", – запевнив керівник ОП.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Росією та США можуть відбутися вже сьогодні.

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