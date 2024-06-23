Що продемонстрував Глобальний саміт миру: Зеленський нагадав, які заяви лунали на форумі (відео)

Український президент наголосив, що для відновлення справжнього миру потрібна єдність світу.

За тиждень, який минув після ініційованого Україною Саміту миру у Швейцарії, підсумкове комюніке цього представницького міжнародного форуму підтримали ще шість нових учасників.

Про це в неділю, 23 червня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Цього дня в його Telegram-каналі з’явилося відео, в якому український лідер нагадав, які заяви лунали від учасників цього міжнародного форуму, що представляли усі частини світу.

Що продемонстрував Глобальний саміт миру: які заяви лунали на форумі

У ролику продемонстровано фрагменти із виступів, у яких учасники саміту одностайно підтримували Україну та заявляли про необхідність досягнення справедливого миру на основі міжнародного права.

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У коментарі до цього відео президент Зеленський наголосив, що для України важливо, щоб “кожна частина світу, кожна країна та кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН”.

“Перший Саміт миру показав, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо. Але для цього потрібна єдність світу. Працюємо заради такої єдності. Дякую всім, хто допомагає!” - написав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно до підсумкового комюніке Глобального саміту миру приєдналися острівні держави Барбадос і Республіка Маршаллові Острови.

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