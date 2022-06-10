Що робитиме Україна, якщо не отримає статус кандидата до ЄС: пояснення від Стефанішиної

Що робитиме Україна, якщо не отримає статус кандидата до ЄС: пояснення від Стефанішиної

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що Україна сприйме як зраду відмову ЄС надавати їй статус кандидата на членство.

Відмова від надання кандидатського статусу Україні послабить позиції лідерів ЄС і посилить – Росії.

Про це Стефанішина заявила 10 червня під час дискусії, організованої Київським безпековим форумом, повідомляє "Європейська правда".

Вона наголосила, що європейські лідери мають усвідомлювати – наступного історичного моменту, коли буде така мобілізація їхнього суспільства та парламентів на підтримку України, не буде.

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"Я вважаю, що будь-які рішення, окрім надання Україні статусу кандидата, послаблять передусім європейських лідерів і наше прагнення, віру українських людей у Європейський проєкт як такий", – сказала віцепрем’єрка.

"Тому я думаю, що це рішення нас розчарує, буде сприйнято як зрада в нас. Ми, звичайно, не відмовимось від європейської інтеграції, але будемо відчувати, що європейські лідери свій історичний шанс змарнували", – резюмувала Стефанішина.

Нагадаємо, 9 червня віцепрем'єрка розповіла, що проти надання Україні статусу кандидата у члени ЄС виступають три країни, проте не назвала їх, щоб не нашкодити майбутньому рішенню на червневому саміті.

Видання Bloomberg вказало, що проти виступають Данія та Нідерланди.

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