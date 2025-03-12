Що робитиме Україна, якщо Путін відмовиться від перемир'я: в ОП відповіли

У Зеленського заявляють,що у разі відмови Росії Україна буде координувати позиції з американською стороною.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що робитиме Україна, якщо Росія відмовиться від запропонованого Штатами перемир'я і продовжить бойові дії.

Про це радник Андрія Єрмака сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, якщо Росія відмовиться, "значить покаже усьому світові справжню свою сутність".

Жовква каже, що у такому разі Україна буде координувати позиції з американською стороною.

"Зараз дуже важливо, що США миттєво зняли паузу на військову допомогу та на обмін розвідувальною інформацією. Усе – це вже крок, який зроблений. Тому, якщо російська сторона не готова до миру, значить Україна та США надалі координують свої позиції – можливо, змінюють тактику, можливо, роблять якісь інші ходи", – заявив він.

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За словами представника ОП, українська й американська сторони працюють спільно з вироблення наступної тактики і стратегії. Найближчим часом будуть формуватися відповідні делегації двома сторонами.

"Вони будуть говорити й про технічні аспекти можливого перемир'я. На жаль, не можу зараз розкривати деталі. Але якщо воно не відбудеться – то йтиметься про інші аспекти й зміни нашої спільної позиції", – підсумував Ігор Жовква.

Нагадаємо, Ігор Жовква розповів, що передбачатиме 30-денне припинення вогню.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо пояснив, як відстежуватимуть дотримання перемир’я в Україні.

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