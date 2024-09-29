Про що розпитував Трамп Зеленського під час зустрічі і що той відповів – деталі

Президент Володимир Зеленський заявив, що "отримав чітку інформацію, що Дональд Трамп буде на боці України".

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Fox News.

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"Я не знаю, що буде після виборів у США і хто буде президентом, адже це ваша країна і народ вирішує, хто ним має стати. Але я отримав від Дональда Трампа дуже чітку інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну. Є дуже багато деталей, які, я думаю, йому було цікаво почути саме від мене", – зазначив Зеленський.

Він зізнався, що Трамп багато що його розпитував – про ситуацію на полі бою, про підтримку України Сполученими Штатами, чому Путін почав вторгнення.

Також Зеленський відповів, чи турбує його заява Трампа, що у експрезидента США хороші відносини з Путіним.

"Я сказав, що сподіваюся, що у нього тепліші стосунки зі мною, ніж з Путіним. Я сказав це під час нашої зустрічі. Я розумію, що у Дональда Трампа є й були відносини, коли він був президентом", – сказав глава держави.

Крім того, президент України пояснив свою недавню заяву про те, що не вірить, що Трамп знає, як покласти край війні.

"Ні, я сказав, що думаю, що саме ми розуміємо набагато краще за всіх, включно з Дональдом Трампом, що відбувається у нас в Україні і як це зупинити. Це важко зрозуміти. З усією повагою, між США та Україною велика відстань. І якщо у вас немає війни, то ви не можете це зрозуміти. Тому що Україна до повномасштабного вторгнення і після – це дві різні країни. Тому без цього досвіду, ви не зможете зрозуміти, як зупинити Путіна, і саме цим я хотів поділитися – якою є ціна цієї трагедії, кривавого вторгнення Путіна", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом, на якій представив свій “план перемоги” у війні.

Перед тим, як зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, Трамп згадав історію 2019 року, яка ледь не закінчилася оголошенням йому імпічменту. У тій ситуації, за словами Трампа, Зеленський був “ніби зі сталі”.

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