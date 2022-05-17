Що швидше звільнимо території, то нижчими стануть ціни на всіх континентах - Подоляк

Україна – годувальниця світу.
Чим швидше Україна отримає зброю для того, щоб опиратися російській агресії, тим швидше відбудеться зниження цін на продовольство у всьому світі.
Про це написав у сервісі мікроблогів Twitter радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк/
Україна – годувальниця світу. Розв'язавши цю війну, Кремль спровокував глобальне зростання цін. Що швидше ми отримаємо зброю, то швидше звільнимо свої території. Що швидше звільнимо території, то нижчими стануть ціни на всіх континентах. Пряма залежність. Ухвалюйте рішення.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 16, 2022
«Україна – годувальниця світу. Розв'язавши цю війну, кремль спровокував глобальне зростання цін. Що швидше ми отримаємо зброю, то швидше звільнимо свої території. Що швидше звільнимо території, то нижчими стануть ціни на всіх континентах. Пряма залежність. Ухвалюйте рішення», - зауважив Подоляк.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз допоможе Україні вивезти для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Додамо, що Україна на зустрічі послів G7 назвала необхідним створення впливової Організації країн-експортерів зернових, яка б реагувала на світові виклики на ринку.
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