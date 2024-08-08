Що сказав Трамп Зеленському про Путіна та допомогу Україні: Єрмак розкрив деталі розмови

Керівник ОП Єрмак розкрив деталі нещодавньої розмови прездента Зеленського і Дональда Трампа.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп у разі перемоги на виборах, забезпечить подальшу підтримку України.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Європейській правді.
Єрмак запевнив, що нещодавня телефонна розмова Трампа з президентом Зеленським підтвердила "хороші стосунки" та повагу Трампа до України. Крім того, кандидат у президенти США закликав Зеленського не реагувати на чутки про нібито готовність Трампа і його команди піти на поступку Путіну. Також Трамп "з великою увагою" слухав пояснення про те, що відбувається в Україні, каже Єрмак.
"Так, він це сказав. Що не треба звертати увагу на "фейк ньюз", які з'являються про це. Що він чітко розуміє, що це за війна, і що Америка підтримувала і буде підтримувати Україну. І це дуже важливо", – заявив керівник ОП.
Він додав, що Київ також має "працювати та змінювати позицію" кандидата Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венса щодо війни в Україні.
Нагадаємо, Дональд Трамп недавно вкотре заявив, що після своєї перемоги планує "добитись переговорів про мир".
Читайте також:
- Як зміниться допомога Україні після виборів у США: чого сподіватися від Трампа — американський експерт
- Не відповідав: Ді Венс в особистих листуваннях заявляв, що йому телефонували Буданов і Олещук – WP
- "Прийнятний мир" до України принесе той, кого поважає Путін: напарник Трампа зробив гучну заяву