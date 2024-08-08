Що сказав Трамп Зеленському про Путіна та допомогу Україні: Єрмак розкрив деталі розмови

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у разі перемоги на виборах, забезпечить подальшу підтримку України.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Європейській правді.

Єрмак запевнив, що нещодавня телефонна розмова Трампа з президентом Зеленським підтвердила "хороші стосунки" та повагу Трампа до України. Крім того, кандидат у президенти США закликав Зеленського не реагувати на чутки про нібито готовність Трампа і його команди піти на поступку Путіну. Також Трамп "з великою увагою" слухав пояснення про те, що відбувається в Україні, каже Єрмак.

"Так, він це сказав. Що не треба звертати увагу на "фейк ньюз", які з'являються про це. Що він чітко розуміє, що це за війна, і що Америка підтримувала і буде підтримувати Україну. І це дуже важливо", – заявив керівник ОП.

Він додав, що Київ також має "працювати та змінювати позицію" кандидата Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венса щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Дональд Трамп недавно вкотре заявив, що після своєї перемоги планує "добитись переговорів про мир".

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