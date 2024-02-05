"Що стосується війни на землі, то тут патова ситуація": Зеленський про події фронті

Україна сьогодні інша, ближча до Європи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1.

"Сьогодні Україна має сильнішу армію, оснащена західними засобами. Ми більш досвідчені. Іноді ми трохи втомлені, іноді можливо, зарозумілі, але ми не можемо дати Росії можливість перемогти завдяки його інструменти", - сказав глава держави.

"Я ніколи не думав здаватися за ці два роки війни. Я українець, я люблю і захищаю Україну. Це мій обов'язок, не можна вірити в перемогу зла. Я знаю, що ми переможемо", – продовжив український президент.

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"Росія не зупиниться, ми повинні все це усвідомити, - додав він. - Росія не хоче миру, для них мир означає поразку, вони почали публічно говорити, що вони не мають наміру зупинятися, що вони ще не виконали своє завдання ". “Головна мета Путіна – позбавити нас незалежності, щоб Україна була частиною його імперії”... Частина українців починає звикати до війни, і це велика помилка. А якщо я зробив щось не так? Так, я людина. Але я думаю, що було більше кроків вперед».

"Що стосується війни на землі, то тут патова ситуація, це факт", тому що "були затримки техніки, а затримки — це помилки", — сказав Зеленський.

"Ми воюємо з терористами, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів не вистачає, але потрібні сучасні технічні засоби", – додає він.

"Морська операція, - уточнив президент, - принесла позитивні результати. Росія втратила багато кораблів, і в Чорному морі нам вдалося побудувати коридор для зернових, тому ця прагматична частина операції з наслідками для економіки була проведена позитивно".

Нагадаємо, що саме під час цього інтерв'ю Зеленський вперше прокоментував можливість звільнення Залужного.

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