Що стоїть за гучними заявами Трампа про Україну: дипломат Володимир Огризко відповів

Президент США Дональд Трамп замість засад права, моралі, відповідальності у питанні врегулювання війни в Україні обрав для себе роль медіатора, тому головним завданням для себе вбачає швидко посадити за стіл переговорів очільників РФ та України і провозглосити себе миротворцем.

Про це Володимир Огризко, керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України, сказав на "Radio NV".

"У Дональда Трампа чітка логіка дій. Замість того, щоби стати на позиції права, моралі, відповідальності, він став на позицію медіатора. Йому треба швидко посадити "цих незрозумілих людей" за стіл переговорів. Мовляв, хай вони там собі перемовляються, можливо, до чогось домовляться..." — сказав Огризко.

Експерт зауважив, що американський президент не дуже зважає на заяви українського глави Володимира Зеленського, зокрема, щодо його готовності залишити пост президента, якщо це забезпечить мир в країні.

"Трампу треба, щоби війна припинилася, і він сказав" про себе: "я геніальний", "припинив кровопролиття". Власне, і все", — додав дипломат.

За його словами, Трамп не бачить цінності України у світовій політиці.

"Він хоче просто пошвидше забути всю цю історію. І щоби зараз не говорив Зеленський, для Трампа це мало що означає. Його головна мета — показати, що він миротворець, чемпіон... Все інше його не цікавить", — пояснив експерт.

Нагадаємо, під час конференції “Україна. Рік 2025” 23 лютого у відповідь на запитання журналістів український президент Володимир Зеленський відповів, чи готовий він залишити пост президента, якщо це принесе мир для України.

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