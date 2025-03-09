Що стоїть за рішенням Трампа припинити допомогу Україні: Портников назвав справжню причину

На думку журналіста, Трамп тисне на Укрїну для того, щоб замаскувати нездатність тиснути на РФ.

Президент США Дональд Трамп тисне на Україну, щоб замаскувати свою нездатність тиснути на РФ і Путіна.

Таку думку висловив український журналіст і публіцист Віталій Портников в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Портников наголосив, що Путін не збирається закінчувати війну, а просто вигадує умови, які дозволяють йому її продовжувати.

На думку журналіста, припинення допомоги Україні від США є швидше пропагандистським рішенням, яке має замаскувати нездатність Трампа вплинути на Путіна.

"І я весь час це говорив до того, як Трамп став президентом: у Трампа не буде можливості тиснути на Путіна. Його можливості тиску не відрізняються від можливостей тиску, які були у Байдена. Він – президент США, а не чарівник. Але він має можливості, які ніколи не дозволяв Джо Байден – Трамп може тиснути на Україну, для того, щоб замаскувати нездатність тиснути на РФ", – підсумував Віталій Портников.

Раніше Віталій Портников пояснив, в чому полягає план Трампа щодо завершення війни.

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