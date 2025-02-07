Що Трамп може сказати Путіну: Зеленський припустив перебіг можливої розмови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на 20% української території, окупованої росіянами, розташовано близько половини родовищ рідкоземельних металів. Це величезні ресурси та кошти, тому не можна допустити, щоб ними заволодів агресор.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

"Звичайно, вони не захопили 20% наших корисних копалин, це менше. Набагато менше. Але все одно це сотні мільярдів. Треба зупинити Путіна і захистити те, що ми маємо — дуже багате місто Дніпро, центральну Україну", – підкреслив президент.

Варто зауважити, що рідкоземельні метали відіграють важливу роль у виробництві магнітів, електродвигунів і побутової електроніки.

"Путін не просто захоплює їх [корисні копалини – ред.] разом із землею, він уже думає про те, як залучити інших партнерів у свій альянс – Північну Корею, Іран… і він дасть їм доступ", – наголосив Зеленський.

За його словами, Україна володіє найбільшими в Європі запасами титану, необхідного для авіаційної та космічної промисловості, а також урану, що використовується в ядерній енергетиці та зброї. Росія в деталях знала, де розташовані критично важливі ресурси України, адже у неї залишились дані геологічної розвідки ще з радянських часів.

"Мені здається, що Трамп може сказати Путіну: слухай, ти щойно відібрав трильйони, це так не працює. Треба повернути те, що належить іншій країні", — припустив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент США натякнув на зустріч з Путіним. За його словами, у нього з російським диктатором завжди були “гарні стосунки”.

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