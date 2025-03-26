Що Україна очікує від саміту "коаліції охочих": Зеленський дав відповідь

Найважливіше питання саміту "коаліції охочих" – хто дійсно готовий відправити свої війська до України.

На саміті "коаліції охочих", що відбудеться у Парижі в четвер, 27 березня, партнери України планують представити свої окремі пакети підтримки. Деталі саме цих пропозицій й будуть обговорювати учасники заходу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у середу, 26 березня.

"Після того, як вони скажуть деталі, я думаю, ми й будемо комунікувати", – зазначив Зеленський.

Він уточнив, що однією з тем саміту також будуть "деякі питання" щодо гарантій безпеки.

"Наші представники, наші генеральні штаби працювали весь цей час, кілька тижнів спілкувалися щодо контингенту, в якому форматі, що може бути, який кількісний склад тощо. Ну і важливо, що вони [миротворці – ред.] можуть робити, чого вони не можуть робити. Ця інфраструктура, вона дуже непроста. Завтра буде велике представництво багатьох країн", – зауважив президент.

На його думку, найважливішим буде питання, хто дійсно готовий відправити свої війська до України.

"А на що готові контингенти, поки що, якщо чесно, зарано говорити", – додав Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, Макрон назвав варіанти механізмів, які можуть задіяти для контролю над перемир'ям. Він наголосив, що навіть якщо західні миротворці й будуть присутні в Україні, то точно не на лінії зіткнення

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