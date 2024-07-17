"Що ви за тварина?": Кислиця висміяв Лаврова за цитування Орвелла в ООН

Український дипломат нагадав російському міністру, що Орвелл був критиком Сталіна і ворожим до керованого Москвою сталінізму.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров під час виступу на Радбезі ООН процитував твір Джорджа Орвелла "Колгосп тварин". За це його висміяв постпред України при ООН Сергій Кислиця – він поцікавився у Лаврова, якою ж твариною є той у цій історії.

Про це Кислиця написав у соцмережі Х.

Лавров виступив 16 липня на засіданні Радбезу ООН, присвяченому багатосторонньому співробітництву, і вирішив вдатися до цитування твору Орвелла.

Також читайте Росіянин поставив відверте запитання про Путіна в ефірі і розлютив пропагандистів

"У минулому столітті Джордж Орвелл у своєму оповіданні "Колгосп тварин" уже передбачив суть ладу, заснованого на правилах, де всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Якщо ти виконуєш волю гегемона, тобі дозволено все. А якщо наважишся та почнеш відстоювати свої національні інтереси, то будеш оголошений вигнанцем і підданий санкціям", – заявив очільник російського МЗС.

На висловлювання Лаврова відреагував Кислиця. Він зауважив, що спроба міністра "мобілізувати" Орвелла на свою підтримку є жалюгідною. Український дипломат нагадав Лаврову, що нью-йоркські дипломати насправді читали Орвелла, а не є побічними продуктами МДІМВ у Радянському Союзі, де книжки цього письменника були заборонені або піддані цензурі.

"Його ручні собаки спічрайтерів забули нагадати йому, що Джордж Орвелл був критиком Сталіна і ворожим до керованого Москвою сталінізму. За словами Джорджа Орвелла, "Колгосп тварин" відображає події, що привели до російської революції 1917 року, а потім до сталінської епохи Радянського Союзу – періоду часу, коли Росія жила під комуністичною ідеологією Йосипа Сталіна, якого так любить сьогоднішня Росія-ферма, майже шанована!" – йдеться в дописі постпреда України при ООН.

Читайте провідні новини дня:

Кислиця також зауважив, що кожна тварина у "Колгосі тварин" представляла певний клас радянського (читай "сучасної Росії") суспільства: робочий кінь Боксер – робітничий клас та ідейний стахановець; скептичний осел Веніамін – інтелігенція, яка все розуміє, але бездіяльна; Мойсей (Ворон), який після смерті обіцяє тваринам дивовижне місце за хмарами під назвою "Цукрова гора" – духовенство; злі пси – співробітники НКВД; вівця, що не нерікає, – маса; молода свиня на ім’я Сквилер – контрольовані урядом ЗМІ тощо.

"На вершині піраміди розташований великий, досить лютий на вигляд беркширський кабан на ім’я Наполеон (алегорія Йосипа Сталіна), який поступово переписав Сім заповідей тваринництва (алегоричне посилання до комунізму), головна з яких стала звучати так: "Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших". Тож, товаришу Лавров, що ви за тварина?" – резюмував український дипломат.

До слова, раніше Кислиця охарактеризував російського представника в ООН Василя Небензю як особу "з ампутованою совістю і відрізаною гідністю".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.