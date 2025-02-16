Що відомо про зустрічі з росіянами в Мюнхені: у Зеленського відповіли

Про що йшлося під час Мюнхенської безпекової конференції.

Інформація про всі зустрічі з росіянами - це фейк. Зустрічей не було і не плануються, поки не буде плану, про що заявив і український президент.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав про це 16 лютого.

"На кожній зустрічі, у кожному діалозі ми відстоювали лінію, що діалог про безпеку Європи не може бути без України та ЄС. Інформація про всі зустрічі з росіянами - це фейк. Не було зустрічей і не плануються, поки ми не напрацюємо план. Президент чітко відповів на ці запитання", - написав він.

За його словами, під час з Мюнхенської безпекової конференції, очільники говорили про гарантії безпеки. І Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода, якщо вона буде ухвалена без України, її ухвалено не буде.

"І в гарантіях безпеки нам потрібні США. Ми ніколи не ухвалимо рішень, які будуть проти українських інтересів", - сказав Єрмак.

Він додав, що переговори тривають.

"До речі, під час зустрічі з очільником МЗС Китаю нагадав про удар росії по ЧАЕС. Москва несе ядерну загрозу для світу. Попереду в нас нові етапи перемовин. І ми стоятимемо далі на ключових інтересах України - справедливий мир", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції, де йшлося про членство у НАТО, розмову президентів США та РФ, а також загрозу нового наступу Росію.

Також президент України Зеленський розповів про нові домовленості. За його словами, США підтримують Україну.

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