Що вимагає Кремль в обмін на припинення вогню в Чорному морі: Рубіо відповів

Російська Федерація нібито готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі. Втім, Москва зробить це в обмін на зняття тих санкцій, які не були запроваджені США.

Про це розповів американський державний секретар Марко Рубіо, пише "УНІАН".

"Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони впроваджені Європейським Союзом. Тож коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії, і що вони хочуть отримати натомість", повідомив американський посадовець.

За словами Рубіо, тепер у Вашингтоні мають оцінити вимоги, висунуті Росією. Американські чиновники, каже держсекретар, працюватимуть над тим, щоб "більш повно зрозуміти, яка позиція Росії або що вони просять в обмін". Після цього російську позицію представлять президенту Дональду Трампу, який і вирішуватиме подальші кроки Білого дому.

Разом з тим, заявив Рубіо, сам факт обговорення припинення вогню вже є позитивним.

"Я думаю, що це добре, що і українці, і росіяни говорять про припинення вогню, чи то енергетичного, чи то, можливо, в Чорному морі", - додав він.

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