"Що їй сниться?": депутатка від "Батьківщини" заснула під час засідання Верховної Ради (відео)

Інцидент стався 16 листопада.
Народна депутатка від фракції "Батьківщина" Анжеліка Лабунська заснула під час засідання Верховної Ради.
Відео у своєму Facebook оприлюднив фотограф Олександр Гончаров.
"Тссс. Анжеліка Лабунська спить. Як вважаєте, що їй сниться?", - підписав він відео.
На зафільмованому відео видно, як представниця "Батьківщини" задрімала під час засідання парламенту 16 листопада. На кадрах - Лабунська бореться зі сном - попри шум в залі.
Користувачі Мережі не скупилися на коментарі:
- "Пальма-де-Майорка"
- "Що тобі сниться, крейсер "Аврора"
- "І сняться їй світанки і відкати"
- "Вона думає про народ"
Як повідомлялося, депутат від "Слуги народу" Валерій Колюх під час засідання Верховної Ради у вівторок, 15 грудня, вів листування щодо вибору готелю для відпочинку.
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