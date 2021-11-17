Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Що їй сниться?": депутатка від "Батьківщини" заснула під час засідання Верховної Ради (відео)

"Що їй сниться?": депутатка від "Батьківщини" заснула під час засідання Верховної Ради (відео)

УНІАН

Інцидент стався 16 листопада.

Народна депутатка від фракції "Батьківщина" Анжеліка Лабунська заснула під час засідання Верховної Ради.

Відео у своєму Facebook оприлюднив фотограф Олександр Гончаров. 

"Тссс. Анжеліка Лабунська спить. Як вважаєте, що їй сниться?", - підписав він відео.

На зафільмованому відео видно, як представниця "Батьківщини" задрімала під час засідання парламенту 16 листопада. На кадрах - Лабунська бореться зі сном - попри шум в залі.

Користувачі Мережі не скупилися на коментарі:

  • "Пальма-де-Майорка"
  • "Що тобі сниться, крейсер "Аврора"
  • "І сняться їй світанки і відкати"
  • "Вона думає про народ"

Як повідомлялося, депутат від "Слуги народу" Валерій Колюх під час засідання Верховної Ради у вівторок, 15 грудня, вів листування щодо вибору готелю для відпочинку. 

Читайте також: 

Наступна публікація