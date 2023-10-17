Що з Путіним: його дивну поведінку в Китаї зняли на відео

Господар Кремля помітно хвилювався, коли вітався з китайським лідером та позував для спільного фото.

Президент Росії Володимир Путін прибув 17 жовтня до Будинку народних зборів у Пекіні у межах форуму "Один пояс – один шлях". Під час цього диктатор помітно нервував та навіть кульгав.

Про це свідчить відео, поширене китайськими медіа та російськими засобами масової пропаганди.

На кадрах видно, як Путін прибуває до Будинку народних зборів, де китайський лідер Сі Цзіньпін разом із дружиною Пен Ліюань зустрічали очільників делегацій. За повідомленнями російський пропагандистів, очільник Кремля перед цим провів зустріч із лідером КНР.

На відео зафіксовано, як президент Росії виходить з авто, тисне руку представнику Китаю, який його зустрічає, та усміхається. Після цього Путін раптово похмурніє і прямує до входу будівлі, помітно кульгаючи на праву ногу та нервово поправляючи манжети піджака.

Ще на одному фрагменті відео Сі разом з дружиною вітаються з Путіним за руку. Очільник Кремля у цей момент помітно нервує та, очевидно, силкується впоратися зі своїми емоціями. Вираз обличчя диктатора постійно та швидко змінюється, а пальці кілька разів стискаються в кулаки.

Путін також мав напружений вигляд, коли лідери держав позували для спільного фото. Усі гості та очільник КНР мали достатньо розслаблений та спокійний вигляд. І лише російський президент стискав губи та кулаки.

Поведінку Путіна в Китаї зняли на відео: він кульгав та хвилювався

Нагадаємо, 17 жовтня Путін прибув до Китаю для участі у форумі "Один пояс, один шлях" та переговорів з лідерами низки країн, зокрема й Сі Цзіньпіном. Напередодні російський диктатор сказав, що його візит до передбачатиме переговори щодо проєктів, пов'язаних із "Поясом і шляхом".

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