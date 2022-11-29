Що задумав Пекін щодо РФ: Жданов прокоментував курсування російських вантажних літаків до Китаю

Китай буде використовувати РФ у якості розмінної монети у торгах зі США.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що задумав Китай у своїй політиці щодо Росії.

Про це він розповів у своєму youtube-каналі.

За словами експерта, Китай і Сполучені Штати зараз формують нову систему світового порядку – двополярний світ.

"Природньо, що вони домовляються про сфери впливу. Я думаю, що Китай почав свою гру саме через цю ситуацію. Тому що вони домовилися, що США розробили певний план щодо розділу світових сфер впливу", – каже Жданов.

Експерт стверджує, що на G20 Байден і Сі Цзіньпін домовилися про певний план двосторонніх відносин.

"За підсумками зустрічі між Байденом і Сі Цзіньпіном на G20 не було опубліковано спільного комюніке. Але кожна зі сторін заявила, що глава Держдепу Блінкін має цей план привезти до Пекіну у січні 2023 року. Зараз будуть працювати робочі групи, а потім будуть узгоджувати переговорну позицію", – говорить Жданов.

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На його думку, саме тому Китай для того, щоб покращити свою переговорну позицію, очевидно вирішив допомогти Росії у війни. Відповідно, з’явилася інформація, що російські вантажні літаки регулярно курсують до КНР.

"На нашому полі бою будується новий світовий порядок. Китай буде використовувати РФ у якості розмінної монети у торгах зі США за сфери впливу у світі", – підсумував експерт.