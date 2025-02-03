Що задумав Путін щодо переговорів: експерт звернув увагу на поведінку диктатора

Президент Росії намагається ошукати всіх, хто хоче припинити війну.

Заяви президента Росії Володимира Путіна про мирні переговори не мають значення. Диктатор показує таку позиціюлише для заспокоєння Трампа та дестабілізації України.

Таку думку висловив політолог Ігор Ейдман, передає "24 Канал".

"Він готовий до імітації переговорів за участі якихось статистів, але не готовий до завершення цих переговорів миром, тобто підписанням мирної угоди", – пояснив Ейдман.

Політолог вважає, що у такий спосіб Путін хоче задовольнити президента США Дональда Трампа, аби він заспокоївся. Нібито Росія веде мирний процес, не треба тиснути й відновлювати допомогу Україні.

Також глава Кремля прагне дестабілізувати ситуацію в Україні, об'єднавши людей проти Зеленського.

"Путін "копає" під Зеленського. Він дійсно не хоче вести з ним переговори й підписувати якісь угоди. Він хоче це робити з умовним Януковичем, щоб позбавити Україну спротиву й розбити українську армію, і потім взяти "тепленькими". Поставити свого ставленика, який наважиться підписати капітуляцію", – припустив Ігор Ейдман.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його представники запланували низку зустрічей та переговорів з Україною та Росією та "різними сторонами".

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна повинна брати участь у переговорах між Україною та Росією.

Читайте також: