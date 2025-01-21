Що запропонує Трамп для швидкого завершення війни в Україні: невтішна оцінка Foreign Affairs

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв швидко припинити війну в Україні. Більшість припускають, що це потребуватиме зусиль із досягнення домовленості, яка дозволить кожній стороні зберегти більшу частину території, яку вона зараз утримує.

Про це йдеться у статті Foreign Affairs.

У матеріалі йдеться, що США мають три основні інтереси у європейській боротьбі – це порятунок України, захист Європи і стримування Росії. Досягти результатів, хоч і обмежених, можна щодо усіх цих цілей, але за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки та фінансової підтримки.

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Автор статті проаналізував, якою може бути угода про припинення війни. Так, ймовірно, кожна сторона збереже більшу частину підконтрольних їй територій.

"Україна та більшість її прихильників не сприймають цю ідею на тій підставі, що вона винагородить російську агресію та дозволить Росії незаконно захопити значний шматок України. Вони мають рацію, і це не той результат, на який багато хто сподівався. Тим не менш, така угода тепер може представляти найменш погану альтернативу з доступних – і, ретельно структурована, вона може задовольнити інтереси всіх сторін достатньо добре, щоб бути прийнятною", – вказано у публікації.

Врегулювання на нинішніх лініях бойових дій могло б дозволити Росії зберегти фактичний контроль над п’ятою частиною України на сході, а решті території держави дозволити рухатися далі та прагнути до своєї незалежної долі.

"Головне – переконатися, що решта України має безпеку та допомогу, щоб жити в безпеці після припинення бойових дій, а не просто балакати до поновлення російських атак через кілька років. Ці занепокоєння можна вирішити за допомогою сильних гарантій безпеки після врегулювання, і адміністрація Трампа повинна наполягати на них", – наголошує автор статті.

Таке врегулювання поставило б Європу перед обличчям мілітаризованого агресора з успішним завоюванням. Але це також виграло б час для НАТО, щоб переозброїтися та підготуватися до довгострокових заходів.

Зазначається, що Москва зазнає більше шкоди, ніж може здатися, і певний час не матиме можливості атакувати інші цілі. І до того часу, коли Альянс відновить свою силу, він може легко стати значно сильнішим, забезпечуючи збереження стримування.

Що стосується Росії, то президент Володимир Путін, природно, оголосив би таке врегулювання великою перемогою. Але насправді його "спецоперація" дорого обійшлася б його країні: величезні людські та економічні втрати, зіпсовані відносини із Заходом, втрачений дипломатичний і моральний капітал заради того, щоб "стати гарнізонною державою і китайським сателітом". На думку автора статті, історія вважатиме це не тріумфом, а катастрофою.

До слова, 20 січня після своєї інавгурації Трамп сказав журналістам, що Путіну слід погодитися на мирну угоду, адже у разі відмови Росія опиниться у великій халепі.

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