Що заважає підписати угоду між Україною та США щодо мінеральних ресурсів: Стефанішина відповіла

Україна та США узгодили текст угоди про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів.

Україна готова підписати угоду про мінеральні ресурси зі США у будь-який момент, оскільки переговори щодо її змісту повністю завершені.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина журналістам у кулуарах Саміту експортерів Forbes у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Однак, американська сторона ще не визначилася з датою підписання.

“Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті. Американська сторона не визначилась з тим, коли, в яких умовах вони хочуть її підписати на даному етапі. Україна готова до підписання будь-коли”, – сказала Стефанішина.

Ця угода передбачає стратегічне співробітництво України та США у сфері мінеральних ресурсів, що має велике значення для розвитку економіки та зміцнення партнерських відносин між країнами.

Нагадаємо, у Вашингтоні хочуть, щоб президент Володимир Зеленський погодився стати на шлях до перемир'я і переговорів із Москвою.

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