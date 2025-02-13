Що Зеленський сказав Трампу про угоду щодо металів: подробиці від ЗМІ

Україна зараз аналізує драфт фінансової угоди зі США щодо рідкісноземельних корисних копалин. Свою відповідь Київ збирається надати у Мюнхені на етапі зустрічі з віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на джерела в Офісі президента України.

За словами джерела, під час телефонної розмови Зеленський сказав Трампу, що Україна отримала драфт угоди щодо рідкоземельних металів та почала аналізувати пропозицію. Відповідь буде у Мюнхені на етапі зустрічі з віцепрезидентом США.

"Готуємось зробити все максимально ефективно, щоб дати якнайбільше користі Україні та Америці і зробити це успіхом. Сам президент Трамп не звертався підписати цю угоду, обговорення йшло з міністром фінансів США. Президент Трамп все сприйняв у розмові позитивно", – повідомило джерело видання.

Нагадаємо, раніше видання CNN повідомило, що Зеленський не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Скотт Бессент. Президент України сказав, що Київ хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.