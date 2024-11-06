Що змінить перемога Трампа: Кулеба перелічив наслідки і уроки для України

Екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про перемогу Дональда Трампа на виборах в США.

На своїй сторінці в Instagram він перелічив п’ять уроків для українців та розповів про можливі наслідки для України.

Кулеба пригадав, що після поразки на виборах у 2019 році Трампа списали з політичного рахунку. А він не зламався, встав, пішов і переміг чотири роки потому.

“Урок: ніколи, ніколи не здавайся навіть якщо всі довкола кажуть, що твоя справа програна і працюють проти тебе, і навіть якщо ти сам починаєш гадати, що тобі ніколи не перемогти. Перемога — це результат насамперед твоєї, а не чиєїсь роботи”, — зазначив Кулеба.

Поки ті, хто стежив за приємною вуху та оку інформаційною бульбашкою, в якій всіх переконували, що рейтинг Гарріс росте і вона переможе, Трамп робив свою справу і переміг.

“Урок: маємо постійно знаходити час виходити з власної інфобульбашки і бачити інший бік реальності. Особливо, коли в країні війна. Якщо не будемо цього робити, потім будемо дивуватися, чому все сталося не так як нам гадалося”, — вважає Кулеба.

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Пророкували, що ці вибори розколють США. За словами Кулеби, якби переміг не Трамп, то він майже напевно не визнав би вибори, і ризик розколу був би максимальний. Це б зробило США максимально слабкими. Це було б не в інтересах України. Але Трамп переміг в чисту, тому розкол скасовується.

“Урок: не маємо права гратися з ядерно-вибуховою темою розколу українського суспільства. Не треба підводити країну до прірви. Не поширюйте коментарі і просторікування на цю тему. Єдність України — це основа нашої сили, а значить і нашого майбутнього”, — вважає Кулеба.

Європа боялася перемоги Трампа і тепер готується до найгіршого. Але їй це піде на користь, бо доведеться нарешті взяти свою долю в свої руки. А доля Європи сьогодні вирішується в Україні.

“Урок: маємо докладати більше зусиль для мобілізації підтримки України в ЄС на всіх рівнях і кожен з нас може зробити свій внесок у цю справу”, — вважає екс-міністр.

Кулеба пригадав, що в 2016 році перше президентство Трампа почалося з “плачу Ярославни”, що він “зіллє” Україну. За чотири роки у владі він зробив багато дратівливих для українців заяв, зустрічався з Путіним. Але він також продав Україні першу американську зброю і воював з особистим проєктом Путіна — “Північним потоком-2”. За словами Кулеби, це був результат складної, багаторівневої роботи, і з "Трампом-2" теж треба працювати. Але робити це інакше, ніж останні чотири роки.

“Урок: ніхто не може злити Україну, окрім самих українців. Ми не повинні дозволяти сіяти в наших головах зневіру, маємо натомість бути єдиними, лікувати наші внутрішні хвороби і гарувати Перемогу. Тоді Україна буде сильною і з нею буде змушений рахуватися будь-який лідер світу. Йдіть і працюйте спокійно. Війна і життя тривають. Легко не буде, але в кінці все буде добре. А якщо все не добре, значить це ще не кінець”, — каже екс-міністр.

Нагадаємо, кандидат в президенти США Дональд Трамп виступив перед своїми прихильниками у Флориді з переможною промовою. Під час виступу він назвав себе 47-м президентом США. Сайт ТСН.ua зібрав головні заяви Трампа.

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