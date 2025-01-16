Що змусить Путіна зупинити війну: думка Портникова

Питання навіть не у тому, хто є президентом США.

Не існує тих умов, які задовольнять російського диктатора Володимира Путіна. Йому потрібен повний контроль над Україною.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав журналіст Віталій Портников.

"Погодитися, з тим, що США нададуть такий контроль Росії, це зовнішньополітична поразка, причому масштабна. Я думаю, сам Дональд Трамп і представники його адміністрації це розуміють", - вважає він.

Вони можуть сподіватися, що Путін задовольниться чимось значно меншим. До прикладу:

територіальним контролем над тими територіями, які він вже захопив;

обіцянками того, що Україна не вступить до НАТО.

"Платформи для реальних домовленостей не існує. Чи існує дорога до завершення війни? Так, вона у зменшенні доходів Росії", - наголосив Портников.

Йдеться про санкції проти російських нафтогазових гігантів, танкерів, які перевозять російську нафту, удари України по російських нафтобазах. Журналіст наголошує: це дійсно може примусити Путіна замислитися про наслідки.

"Якщо в тебе немає немає грошей, ти можеш мати найамбітніші плани. Але ти маєш якось їх реалізовувати", - завершив Портников.

Раніше Портников заявляв: поки РФ керують представники ФСБ, тема повернення Україні окупованих Росією територій ніколи не буде обговорюватись на переговорах. Журналіст Віталій Портников вважає, що Україна залишиться виключно на тій території, яку вдасться збройним шляхом захистити від російської агресії.

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