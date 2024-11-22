Що змусить РФ дотримуватися домовленостей про мир: Годжес назвав спосіб

Американський генерал певен, що Росія не дотримається будь-яких домовленостей. Росію можливо лише змусити.

Змусити Росію дотримуватися мирних домовленостей зможе лише присутність військових країн Європи, США, Канади на території України.

Таку думку висловив генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, немає жодних підстав вважати, що росіяни дотримуватимуться будь-яких домовленостей, якщо тільки не буде дуже потужної сили, яка змусить їх це зробити.

"Такою силою можуть стати європейські солдати, американці та канадці, які були б в Україні для забезпечення таких домовленостей. Я, чесно кажучи, був би дуже здивований, якби Росія на це погодилася", – сказав Годжес.

Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, чи вдасться завершити війну в Україні у 2025 році.

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